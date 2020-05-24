Стокгольм, , 21:11 — REGNUM Эпидемиологи и официальные власти Швеции приходят к выводу, что отсутствие жёстких ограничений в стране так и не привело к формированию коллективного иммунитета против COVID-19, при этом в стране в некоторые периоды наблюдалась самая высокая в Европейском союзе (ЕС) смертность от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Guardian.

По данным исследования шведского агентства общественного здравоохранения, лишь 7,3% жителей Стокгольма выработали антитела против вируса SARS-CoV-2. Этого абсолютно недостаточно для того, чтобы в обществе появился «стадный» иммунитет против инфекции, а именно на это рассчитывали власти Швеции, когда отказались от жёстких карантинных мер. Так, Швеция не закрыла школы для лиц старше 16 лет, лишь рекомендовала избегать несущественных поездок, работать из дома и не покидать квартиру без острой необходимости. Магазины, рестораны и спортивные залы остались открытыми. По прогнозам властей уровень иммунизированного населения в Стокгольме к маю должен был достичь 30%, а к середине июня 60%, но этого по оценке учёных не произойдет.

На фоне не удавшихся планов по естественной иммунизации Швеция продемонстрировала один из самых высоких уровней смертности от COVID-19, показатель которой составил 376 на миллион населения. Например, этот показатель меньше чем в Италии (535), Испании (597) и Великобритании (538), но существенно выше стран с аналогичными системами социального обеспечения и демографией, но в которых введены строгие ограничения: в Норвегии (44), Дании (96) и Финляндии (55). А в период с 12 по 19 мая в Швеции была самая высокая смертность от COVID-19 в ЕС — 6,25 смертей на миллион жителей в день. В Великобритании этот показатель был равен 5,75.

При этом аналитики утверждают, что страна, вероятно, не получит какой-либо долгосрочной экономической выгоды. Европейская комиссия заявила, что ожидает снижения ВВП Швеции более чем на 6% в этом году, наравне с большей частью стран ЕС. Центробанк Швеции оценил размер снижения ВВП в 7%-10% из-за безработицы, которая достигнет 10,4%.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что министр иностранных дел страны Анн Линде заявила, что стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом продолжает действовать, несмотря ни на что.

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