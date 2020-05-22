Новосибирск, , 09:19 — REGNUM Сотрудники Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий Сибирского отделения РАН (СО РАН) работают над мультимасштабной моделью воздействия на организм и распространения коронавируса. Она включает в себя многие другие модели и предназначена для органов власти, сообщает издание «Наука в Сибири».

«Наша идея в том, что нужно максимально совместить все эти задачи, свести их в одну метамодель, которая помогала бы людям, принимающим решения, — отметил первый заместитель директора ФИЦ информационных и вычислительных технологий СО РАН кандидат физико-математических наук Андрей Юрченко. — Подсказывала, какие меры нужно вводить, чтобы сократить распространение вируса, улучшить экономическую ситуацию и как минимум снизить те негативные последствия, которые мы сейчас наблюдаем».

В мультимасштабной модели учёные планируют реализовать модели взаимодействия вируса и клетки, распространения вирусов в организме, иммунного ответа, популяционную агентную модель, модели вакцинации, мутации вируса и распространения разных его вариантов, модель оценки воздействия на экономику Новосибирской области и модель сценариев действия органов власти.

Задача — сделать инструмент, на котором можно будет разворачивать другие модели и использовать их для анализа и прогноза.

По словам специалистов, точность прогнозов будет сильно зависеть от точности предоставленной статистики.

«По имеющимся у нас данным, первая волна распространения коронавируса уже идёт на спад. Мы надеемся успеть её доработать ко второй, которую прогнозирует ВОЗ», — уточнил Юрченко.