Бирмингем, Великобритания, , 13:08 — REGNUM Согласно новому научному исследованию, к 2020 году во всем мире может быть отменено более 28 миллионов операций в результате пандемии коронавируса, при этом многие пациенты сталкиваются с долгим ожиданием решения различных проблем со здоровьем. Об этом сообщает AMNA.

Исследователи из объединения CovidSurg Collaboration, возглавляемого учеными из Университета Бирмингема в Великобритании, опубликовали полученные данные в Британском журнале хирургии. Они подсчитали, что в 2020 году будут отменены 28,4 млн операций в течение самого кризиса и до нормализации ситуации.

Исследование, основанное на информации от хирургов из 359 больниц в 71 стране, оценивает, что каждая дополнительная неделя кризиса из-за пандемии и изменений в больничных операциях добавит еще 2,4 миллиона отмененных операций.

По оценкам исследователей, на пике COVID-19 отмена составит 72,3% от запланированных операций по всему миру, или почти три из четырех. Большинство случаев отмены включают ортопедические операции (6,3 миллиона), в то время как отмененных или отложенных операций у онкобольных — 2,3 миллиона во всем мире в этом году.

Основной причиной отсрочки или отмены операций является снижение риска передачи коронавируса пациентам, а также из-за чрезвычайных потребностей больниц (например, перевод операционных залов в отделения интенсивной терапии).

Даже когда отмены необходимы, они являются тяжелым бременем для пациентов и общества, говорится в исследовании: состояние пациентов может ухудшиться, что ухудшит их качество жизни, пока они ожидают новой даты планирования операции. В некоторых случаях, таких как рак, отсроченная операция может привести к смерти, которой можно было избежать.