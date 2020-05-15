Москва, , 15:33 — REGNUM «Не ждать восстановления цен на нефть, а вкладываться в хайтек», — призвал на онлайн-сессии Московского академического экономического форума (МАЭФ) президент РАН академик Александр Сергеев.

« Мы всегда сетовали на то, что мало у нас инвестиций идет в хайтек, а сейчас понятно, что только такие инвестиции могут обеспечить выход из кризиса , — заявил он на площадке сессии. — Информационная отрасль, очевидно, будет бенефициаром того, что сейчас происходит, и трудно себе представить, если бы эта пандемия произошла 15 лет назад, что бы мы делали тогда, в тех условиях, с тем слабым интернетом, который был, с тем незначительным охватом аудитории. Ясно, что такого ответа нашего общества и в целом по миру не могли бы сделать. Видно, что развитие телекоммуникации, которое было в последние два десятилетия, в значительной степени определяет и тот ответ на пандемию, выход из кризиса и реструктуризацию экономики ».

Тема сессии была заявлена, как «Постпандемический мир и Россия: новая реальность?». В этой новой реальности, считает глава РАН, не будет места старой экономике, которая у нас была. Задача момента — не только победить вирус и выиграть эту войну, а иначе происходящее не назовешь, но и не допустить экономического спада, создать экономику другого качества.

«Это будет не та старая экономика, которая у нас была, — отметил академик Сергеев. — Конечно, важно понять, какие отрасли экономики завтрашнего дня окажутся драйверами нашего роста. Это важный вопрос для страны».

Сравнив Россию и Китай, глава РАН подчеркнул, что, выйдя раньше всех из ситуации острого кризиса в связи с пандемией COVID-19, Китай быстро начал распространять свои научно-технические достижения последних месяцев по миру.

«Китай экспортирует свои тест-системы больше, чем в 80 стран мира. То есть они утверждают таким образом, что это мощная научно-технологическая держава, и это очень интересный пример. Это вопрос для нас — как нам правильно выстраивать сотрудничество с Китаем. Это не только должна быть взаимовыгодная торговля, но и правильное участие в современной науке. Насколько мы здесь с вами сумеем быть интересными партнерами для Китая, чтобы вместе продвигаться вперед», — считает ученый.

По словам главы РАН, все взоры сегодня в мире обращены к науке. Но замечу, так уже было во времена СССР. Страна вела самую страшную войну в истории человечества — Вторую мировую, 75-летие победы в которой мы так скромно и тихо отметили всем миром из-за другого напавшего на нас врага, коронавируса. Тогда, 75 лет назад, нашим ученым удалось успешно реализовать Атомный проект. Они создали «оружие сдерживания», которое столько десятилетий спасало мир от ядерной войны. А такие планы в горячих головах западных политиков, как известно, были. Как были и Хиросима, и Нагасаки. Нас спасло от ядерного кошмара то, что у СССР появилась своя атомная бомба усилиями группы специалистов, во главе с академиком Игорем Курчатовым. Постановление ГКО № 2872сс о начале практических работ по созданию атомной бомбы было принято 11 февраля 1943 года. До взятия Берлина было еще так далеко!

В 2013 году в России началась реформа РАН. В результате неё, усилиями почившего в бозе ФАНО, научные институты РАН были фактически отделены от самой Академии. И теперь, как считает академик Сергеев, мы пожинаем плоды этого события. Момент истины для науки наступил в эпоху коронавируса. Причем, это момент истины для всех стран. Нынешняя пандемия показывает, насколько организация науки «в разных странах позволит правильным образом осуществить правильный научный ответ».

»И здесь много вопросов для нас с вами. Что такое этот правильный мобилизационный ответ? Он возможен? — задается вопросом глава научного сообщества РФ. — Он возможен, когда есть задел. А есть в нашей науке сейчас задел, чтобы быстро ответить? По прошествии нескольких месяцев посмотрим, как мы сумели среагировать, как наши тест-системы, как наши разработки по созданию вакцины, насколько они приведут к результату, насколько они будут конкурентны. Когда я говорю задел, то это дает возможность быстрого отклика. Если задела нет, из чего брать результаты, чтобы быстро вбрасывать их в промышленность и в медицину?«

Академик Сергеев особо подчеркнул важность быстрого реагирования ученых на вызовы. Причем, речь идет не о таланте, не об умениях, а об организации науки. Мы же помним, что сегодня у Академии нет для этого рычагов — институты РАН в ином подчинении. А глава Академии является фактически маршалом без армии.

«Я уже несколько раз выступал и высказывал свое сожаление, что сейчас академические институты не имеют той возможности быстрой реакции, которая была раньше, — сожалеет глава РАН. — Потому что Академия наук не имеет сейчас никакого организационного ресурса. И даже те предложения, которые мы формулируем, мы не можем быстро доводить до коллективов, чтобы они брались за работу».

В условиях, когда враг не то что у ворот, а в твоем доме, из которого ты не можешь выйти, чтобы не заболеть CIVID-19, такое положение не допустимо. ФАНО уже нет, а дело тех, кто там работал и руководил реформой науки, осталось. Вот они плоды реформирования! Даже маски не купишь в аптеке! А те, что есть в супермаркетах — не медицинские, а от обычной пыли! И посланы в качестве гуманитарной помощи Китаем. Не стыдно ли?

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