Тегеран, , 08:30 — REGNUM 12 мая министр образования Ирана Мохсен Хаджи-Мирзаи заявил, что страна откроет школы для урегулирования академических проблем школьников. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохсен Хаджи-Мирзаи отметил, что все сотрудники обязаны посещать школы с целью оказания помощи ученикам. В интервью журналистам он заявил, что всем ученикам разрешено ходить в школу в масках и перчатках при полном соблюдении плана социального дистанцирования. Он также подчеркнул, что ученый совет школ будет дальше решать, продолжать ли занятия с учетом посещаемости учащихся.

Министр заявил, что если у студентов нет проблем с дистанционным образованием, им не нужно посещать школу, однако учителя обязаны быть на своей работе. По его словам, когда школы закрылись в первые дни вспышки коронавируса, 70% учебного материала было охвачено, а остальные 30% позже были изучены в ходе дистанционных пар.