Шицзячжуан, Китай, , 12:13 — REGNUM Древняя гробница, относящаяся к временам династий Ляо и Цзинь (907−1234), была найдена в городе Циньхуандао провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Гробинца расположена в деревне Цзюсянь округа Фунин. Ее длина составляет четыре метра при высоте два метра и ширине три метра. Она построена из кирпичей и камня. Она была найдена на склоне обочины дороги.

«Мы раскопали в гробнице обломки керамических чаш, относящихся примерно к временам династий Ляо и Цзинь», — заявил директор института защиты культурных реликвий округа Фунин Ян Дахай.

Гробница содержит одиночное захоронение, однако идентичность ее владельца пока не установлена, поскольку не найдено эпитафий. Ученые продолжают исследования для выяснения подробностей.