Шицзячжуан, Китай, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Древняя гробница, относящаяся к временам династий Ляо и Цзинь (907−1234), была найдена в городе Циньхуандао провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.
Гробинца расположена в деревне Цзюсянь округа Фунин. Ее длина составляет четыре метра при высоте два метра и ширине три метра. Она построена из кирпичей и камня. Она была найдена на склоне обочины дороги.
Гробница содержит одиночное захоронение, однако идентичность ее владельца пока не установлена, поскольку не найдено эпитафий. Ученые продолжают исследования для выяснения подробностей.