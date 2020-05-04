Миннеаполис, США, , 23:55 — REGNUM Американские учёные рассчитали, что пандемия новой коронавирусной инфекции продлится от 18 до 24 месяцев и будет развиваться по одному из трёх возможных сценариев. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Отмечается, что учёные из университета Миннесоты исходили из того, что COVID-19 обладает более длительным инкубационным периодом, чем грипп, носители инфекции способны заражать ещё до наступления первых симптомов болезни, а многие заражённые носители вообще не проявляют симптомов, что затрудняет прерывание цепочек распространения вируса.

Принимая во внимание особенности нового коронавируса, ученые предположили, что пандемия прекратится после того, как от 60 до 70% населения приобретут иммунитет к инфекции либо переболев COVID-19, либо получив от неё прививку. На это, по расчётам исследователей, потребуется от 18 до 24 месяцев.

В этих временных рамках они смоделировали три сценария развития пандемии. Согласно первому сценарию, текущая волна коронавируса продлится до конца весны 2020 года, а за ней последуют серии повторяющихся меньших волн в течение одного-двух лет.

Согласно второму сценарию, осенью или зимой 2020 года последует вторая большая волна заболеваемости, а в 2021 году в мире появятся одна или несколько волн поменьше. Отмечается, что именно по такому сценарию развивалась эпидемия гриппа в 1918 году, унесшая порядка 50 млн жизней.

В соответствии с третьим сценарием, за первой волной последует «медленное горение» инфекции без четкой волновой картины.

Учёные отмечают, что наиболее вероятный сценарий и география новых вспышек будут зависеть от того, где и какие меры сдерживания инфекции будут реализовываться, и как будут сниматься меры по ограничению контактов.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что шведские учёные разработали математическую модель распространения инфекции COVID-19, согласной которой летом ожидается спад заболеваемости, но к зиме инфекция может дать вспышку новых заражений.

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