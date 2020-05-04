Москва, , 14:41 — REGNUM Вузы России должны самостоятельным образом принять решение, будут ли они проводить выпускные, учитывая ситуацию с пандемией нового коронавируса. Об этом 4 мая говорится в ответе Минобрнауки РФ, опубликованном в телегам-канале ресурса стопкоронавирус. рф

«Решение о проведении торжественной церемонии вузы принимают самостоятельно, исходя из текущей ситуации», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что сложившаяся с ограничительными мерами из-за коронавируса ситуация не предусмотрена российским законом об образовании, и добавляется, что вузы должны принимать меры санитарной безопасности для сохранения здоровья своих студентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта текущего года Минобрнауки РФ дало вузам России рекомендацию о переходе на дистанционное обучение из-за пандемии нового коронавируса.