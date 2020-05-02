Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Американские учёные исследовали особенность иммунного ответа организма на COVID-19 и пришли к выводу, что для скорейшего выздоровления и снижения тяжести течения заболевания целесообразно давать больным лекарства для временного подавления иммунной системы. Статья об исследовании опубликована в Journal of medical virology.

Иммунный ответ организма на проникновение возбудителя инфекции делится на врожденный иммунный ответ, который начинает действовать сразу после инфицирования и адаптивный, который срабатывает через несколько дней, если врождённый не до конца справился со своей задачей, и использует информацию, полученную организмом об инфекции.

Так, при гриппе вирус поражает определенные клетки-мишени на поверхности верхней дыхательных путей и убивает их почти все в течение двух-трех дней. Другие клетки вирус заразить не может и это позволяет врожденному иммунному ответу уничтожить вирус во всём организме, прежде чем подключится адаптивная система.

Однако новый коронавирус, вызывающий COVID-19, нацелен на поверхностные клетки всей дыхательной системы, имеет средний инкубационный период в шесть дней, и прогрессирует гораздо медленнее гриппа. Как установили учёные университета Южной Калифорнии, в результате адаптивный иммунный ответ может активироваться до истощения клеток-мишеней, замедляя инфекцию и нарушая способность врожденного иммунного ответа быстро убивать большую часть вируса. Подключившийся адаптивный иммунный ответ может привести к чрезмерной реакции иммунной системы, называемой цитокиновой бурей, которая убивает здоровые клетки, вызывая повреждение тканей.

Отмечается, что предложенная учёными модель объясняет почему больные COVID-19 испытывают две волны заболевания: после того как больным становится лучше наступает новый приступ болезни. Чтобы решить эту проблему дисбаланса иммунной системы учёные предлагают на ранних стадиях заболевания давать больным иммунодепрессанты, которые бы задержали адаптивный иммунный ответ и позволили бы врождённому иммунитету быстрее уничтожать вирус и инфицированные клетки.

Подчеркивается, что учёные в Китае уже получили данные о том, что пациенты, получавшие иммунодепрессанты кортикостероиды, имели лучшие показатели выздоровления.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что лекарство от ревматоидного артрита показало свою эффективность при лечении цитокинового шторма — осложнения от коронавируса, которое может привести к смерти пациента.

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