Массачусетс, США, , 19:05 — REGNUM Американские учёные на основе системы генетического редактирования (CRISPR) разработали платформу, на которой можно одновременно провести обнаружение определенного вируса, включая инфекцию SARS-CoV-2, в 1 тыс. биологических образцов или диагностировать наличие 160 различных вирусов в пяти образцах. Об этом сообщает пресс-служба Массачусетского технологического института.

Отмечается, что созданная технология получила название «Комбинаторно-матричные реакции для комплексной оценки нуклеиновых кислот» или CARMEN. Платформа для тестирования представляет собой резиновую матрицу размером со смартфон с десятками тысяч микроячеек, предназначенных для хранения пары капель размером с нанолитр.

Одна капля содержит вирусный генетический материал из образца, а другая содержит реагенты для обнаружения вирусов. Для подготовки образцов сначала извлекают вирусную РНК и делают её копии методом цепной полимеразной реакции, как это делается в большинстве современных тестов на COVID-19. Затем к образцу добавляют флуоресцентный краситель и разделяют смесь на крошечные капельки.

Смеси для обнаружения вируса содержат белок CR13PR Cas13, который ищет определенную вирусную последовательность. Эти смеси также имеют цветовую маркировку и разделены на капли. Полученные нанокапли образцов и смесей для обнаружения загружаются в тестовую матрицу — по капле из образца и смеси для обнаружения в каждую микроячейку. Если белок CR13PR Cas13 обнаруживает определённую последовательность вирусной РНК, то происходит реакция, и раствор начинает светиться, что обнаруживается флуоресцентным микроскопом.

Разработчики полагают, что созданная технология позволит врачам увидеть, есть ли у пациентов множественные инфекции, исключить целую группу заболеваний при постановке диагноза или всего за несколько часов проверить более тысячи человек на инфицирование их определённым вирусом, например, возбудителем COVID-19.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что новую тестовую систему для обнаружения SARS-CoV-2, обладающую, по словам ученых, повышенной точностью, позволяющей исключить ложно-положительные результаты, создали молекулярные биологи из Калифорнийского университета (Сан-Франциско, США) и Департамента общественного здравоохранения Калифорнии.

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