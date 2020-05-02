Токио, , 17:30 — REGNUM У ряда пациентов тесты на новую коронавирусную инфекцию дают положительный результат в течение двух месяцев после выздоровления. Об этом сообщает Japan Times.

Отмечается, что врачи в Ухане столкнулись с проблемой того, что у ряда пациентов через 50 — 60 дней после выздоровления тесты на коронавирус снова показывают наличие инфекции в организме. В Южной Корее результаты теста давали положительный результат в течение четырех или более недель у порядка 1000 человек, после того как у них был установлен факт заражения. В Италии также зафиксированы случаи сохранения положительного статуса в течение месяца.

В издании подчеркивают, что неизвестно, способны ли эти люди заражать окружающих, но меры предосторожности требуют продолжения режима карантина для этих людей.

Учёные пока не могут объяснить, чем вызвана такая картина. Однако они предполагают, что иммунная система этих людей не может до конца справиться с инфекцией. Ранее похожая картина наблюдалась у больных с ослабленной лимфомой иммунной системой, болевших гриппом. Кроме того, врачи не могут сказать, являются ли такие люди переносчиком болезни, сопутствующей проблемой является и то, что у этих пациентов наблюдаются определенные психологические проблемы из-за длительной изоляции, вплоть до суицидальных наклонностей.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что период от заражения коронавирусом до проявления симптомов болезни может достигать трёх недель.

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