Москва, , 18:14 — REGNUM О необходимости создания центра по изучению социологии и психологии человека в условиях экстремальных ситуаций заявил на пресс-конференции в Москве академик РАН Александр Чучалин. «Это задача архиактуальная и ее актуальность будет возрастать», — отметил он.

Сегодня всех волнует вопрос эпидемии COVID-19. Число заболевших в мире перешагнуло за отметку в 3 млн человек. Десятки тысяч смертей. Регулярная информация о новых жертвах и заболевших. Жесткие карантинные меры, прохожие в масках и перчатках, врачи в защитных скафандрах. Апокалиптическая картина нашего времени вполне способна посеять панику, вызвать страх, расшатать психику людей. Ученые хотят понять, как меняется культурная и социальная среда общества, переживающего пандемию.

« Сейчас мы переживаем кризис периода пандемии , — считает академик Чучалин. — И негативное отношение в обществе, если вы помните феномен Бехтерева — катарсис, то есть негативное восприятие, негативные эмоции будут нарастать. Мы хотели бы помочь обществу — врачебному, сестринскому, нашим пациентам, всему нашему социуму, чтобы этот негативный катарсис максимально смягчить, хотя избежать его невозможно ».

Мы попали в ситуацию, так называемого «включенного эксперимента», то есть изучения социальных групп людей «изнутри». Но нас к нему никто не готовил. Поэтому люди растеряны, не знают, что делать. Мечутся от страха эпидемии к ее отрицанию. Это состояние директор Института исследований проблем психического здоровья Владимир Менделевич охарактеризовал, как «парадокс паранойи», когда в своем сознании люди соединяют противоположности: «правду от нас скрывают», но «режим самоизоляции избыточен».

Конечно, речь не идет о клиническом диагнозе. По словам специалистов, можно говорить лишь об определенной тенденции восприятия действительности. Тем не менее, психологов и психиатров волнует развитие событий с точки зрения реакции и поведения людей, их оценки ситуации.

« Мы очень боялись и продолжаем бояться сочетания двух эпидемий — эпидемии коронавируса и эпидемии психической , — заявил психиатр, — Сегодня, по прошествии нескольких месяцев после начала пандемии мы можем сказать, что не появились те симптомы в массовом сознании среди огромного количества людей, которые описывал Бехтерев. Нет их. Ни в одной стране мира мы не можем признать психической эпидемией то, что происходит вокруг ».

А что происходит? Деструктивные психические реакции неинфицированных людей, такие, как тревожность, страхи, фобии, навязчивости, депрессии.

« Мы знаем, что ждет общество после того, как схлынет острый период. Это будет появление невротических расстройств , — считает глава Института исследований проблем психического здоровья. — Это известные со времен Второй мировой войны переживания, которые возникали после победы у людей. Это не всегда позитивные эмоциональные переживания. Что мы еще ждем? Это возможность появления шизофрении у людей, которые родятся после пандемии. Такие гипотезы в рамках психиатрии существуют. Есть гипотеза, что к развитию шизофрении подталкивает гриппозная инфекция беременной. Пока подтверждений этому факту нет, но мы должны следить за этим процессом» .

Помимо негативного есть и позитивный аспект пандемии, полагает директор Института психологии РАН Дмитрий Ушаков. В частности, после пандемий люди становятся сильнее. Причем, в чисто физическом смысле этого слова. Скажем, после чумы в средневековой Европе люди стали жить дольше, а инновации пошли быстрее.

«Есть исследования, касающиеся «испанского гриппа» — эпидемии, которая принесла жертв больше в 20 веке, чем Первая мировая война, — отметил Дмитрий Ушаков, — оказывается, в Америке, те штаты, где умерло больше людей, показали более быстрый рост после этой пандемии. Таким образом, пандемия — некий вариант вызова, ответ на который может сделать нас сильнее».

Для психологов важно также понять, что происходит с психикой детей, подростков в период самоизоляции и дистанционного образования. Что ощущают пациенты клиник, когда к ним приходят не врачи в обычных халатах, а, как заметил академик Чучалин, «монстры в очках и скафандрах». Пациенту и так плохо, а при виде такой защиты у врачей он вообще прощается с жизнью. Даже у мужчин на глаза наворачиваются слезы. Чтобы как-то изменить ситуацию, психологи предлагают хотя бы вешать бейджи с фотографиями врачей и сестер на их защитные костюмы, чтобы больной мог видеть лица своих спасителей.

Вывод, который делают специалисты — мы можем стать сильнее, если не сломаемся. А для этого необходимо проводить наблюдения, исследования людей, которых затронуло это мировое бедствие. Всех без исключения, но в различной степени и с разными последствиями.

От себя добавлю, что никто из участников пресс-конференции не сказал о психическом восприятии пандемии теми, кому 65+. Эти люди наиболее уязвимы в силу возраста и сопутствующих заболеваний, поэтому им не рекомендовано выходить из дома. Когда я сказала об этом старушке-ветерану около магазина, ответ был такой: «Хватит, насиделись в окопах!» И это тоже позиция. Старикам не хочется проводить остаток дней в одиночестве. Да и страха, похоже, у них нет.

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