Бостон, США, , 12:29 — REGNUM Использование электронных сигарет повреждает артерии и функцию кровеносных сосудов, так же, как традиционное курение. К такому выводу пришли американские ученые. Об этом сообщает AMNA.

Исследователи во главе с доцентом Джессикой Фетерман из Медицинской школы Бостонского университета, опубликовавшие исследование в «Журнале Американской ассоциации кардиологов», изучили более 400 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 45 лет, у которых не было диагностированы заболевания сердца. Из них 94 были некурящими, 285 курильщиками, 36 курили электронные сигареты (в прошлом курили обычные) и 52 курили и обычные сигареты, и электронные.

Было обнаружено, что бывшие курильщики, которые теперь стали вейперами (по крайней мере, в течение трех месяцев) или одновременно были и вейперами, и курильщиками, имели одинаковое ухудшение состояния своих кровеносных сосудов.

«Многие считают, что электронные сигареты безопаснее традиционных, — говорит доктор Феттерман, — большинство вейперов говорят, что главная причина, по которой они перешли на электронные сигареты, заключается в том, что они считают, что они менее опасны для их здоровья. Но есть все больше свидетельств того, что электронные сигареты, возможно, не являются самой безопасной альтернативой традиционному курению с точки зрения здоровья сердца. И наше исследование это подтверждает».