Нью-Йорк, США, , 21:41 — REGNUM Американские учёные разрабатывают технологию производства высокоэффективных «элитных» антител против нового типа коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба университета Рокфеллера.

Отмечается, что одним из эффективных способов лечения больных COVID-19 является введение плазмы, взятой у людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, и содержащей антитела против вируса SARS-CoV-2, которые выработала иммунная система донора.

Однако, по мнению ученых, такое лечение имеет ряд недостатков. Плазма одного донора может использоваться для лечения только одного или двух пациентов. К тому же, как показали исследования университета Рокфеллера, антитела, содержащиеся в плазме переболевших COVID-19, чрезвычайно разнообразны и не все одинаково эффективны. Лишь у 5% доноров в плазме содержатся наиболее эффективные для лечения COVID-19 антитела, которые учёные назвали «элитные нейтрализаторы».

Исследователи создали технологию массового производства именно таких антител. Для этого в образец крови с иммунными клетками вводится флуоресцирующий поверхностный вирусный белок. Клетки, которые вырабатывают антитела против вируса, берут эту приманку, что позволяет отобрать их с помощью детектора. Затем эти клетки массово клонируются, что позволяет использовать их как фабрику по производству антител.

С помощью этой методики уже были наработаны антитела против ВИЧ, которые, как отмечается, с успехом подавляли в течение несколько месяцев размножение вируса ВИЧ у больных.

В Рокфеллеровском университете полагают, что создание лекарства на основе антител может быть гораздо более выгодным, чем разработка вакцины. Возможно, на создание такой вакцины потребуется гораздо больше времени, чем ожидается. К тому же неизвестно, как на неё будут реагировать пожилые люди.

Производство антител против вируса SARS-CoV-2 в университете Рокфеллера планируют наладить всего за месяц.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что около 40 антител, способных нейтрализовать коронавирус нового типа, выявили специалисты из Южной Кореи.

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