Вена, , 12:13 — REGNUM Изучение окаменевших позвонков гигантской меловой акулы птихода (Ptychodus) дало палеонтологам из Венского университета ответ об особенностях жизни акул и причинах их вымирания. Результаты исследований останков древней акулы ученые опубликовали в научном журнале Plos one.

Австрийские ученые изучили строение позвонков птихода, найденных в 1996 году в Испании. Так как акулы являются хрящевыми рыбами, их скелет окостеневает очень редко, и палеонтологам достаются лишь зубы, по которым они восстанавливают облик акул. Находка позвонков позволила сделать много открытий.

Известно, что птиходы жили в меловом периоде около 125−72 млн лет назад. Исследованные позвонки помогли определить продолжительность их вымершего хозяина. На поперечных срезах позвонков имеются концентрические круги, которые как годичные кольца у деревьев показывают возраст существа.

Палеонтологи по кольцам на позвонках определили, что возраст животного составлял 31 год. Размеры акулы могли составлять от четырех до семи метров. Исследователи отметили, что расстояния между кольцами на срезе почти не менялось с возрастом, а это означает, что скорость роста акулы перед гибелью не снижалась — она продолжала расти и не была половозрелой.

Исходя из этого, ученые полагают, что длина птиходов могла достигать внушительные десять метров. По первому кольцу палеонтологи определили, что при рождении длина тела птихода составляла от 65 до 107 сантиметров. Такие размеры детенышей имеют многие современные живородящие акулы.

По совокупности полученных данных, палеонтологи сделали предположение, что птиходы были живородящими акулами, очень долго росли и достигали половозрелости поздно. Это приводило к тому, что потомство птиходов было малочисленно, и изменения в окружающей среде могли стать именно той причиной, по которой эти акулы вымерли.