Москва, , 15:24 — REGNUM На сегодняшний день природа коронавирусной инфекции до конца непонятна. Об этом сегодня, 16 апреля, в ходе онлайн-собрания «Науки о жизни» на тему «Коронавирус — глобальный вызов науке», которое проходит в Москве, заявил академик Российской академии наук (РАН) Виктор Малеев.

Читайте также: Академик спрогнозировал развитие эпидемии COVID-19 в России

Несмотря на это, отметил учёный, конспирологические спекуляции об искусственном происхождении неоправданны.

Малеев указал на проблему недооценки инфекционного фактора — объявляется, что болезнь победили.

«Но ВОЗ работает много лет над искоренением множества других заболеваний, ликвидировать удалось пока что оспу, корь и полиомиелит пытаются искоренить десятилетиями. Так что COVID-19 — это надолго», — сказал академик.

Ранее по теме: В РФ создадут научный центр по изучению психологии общества в период ЧС

Как сообщало ИА REGNUM, ранее академик РАН Виктор Малеев заявил, что Россия не достигла пика эпидемии коронавируса, число заболевших COVID-19 в Москве может превысить 20−25 тысяч человек.

По его словам, пик эпидемии в России может наступить через четыре-шесть недель после начала вспышки. Он отметил, что выход страны на плато заболевания в значительной степени зависит и от того, как граждане страны будут соблюдать самоизоляцию.

Читайте ранее в этом сюжете: Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса