Москва, , 14:28 — REGNUM На ученых лежит большая ответственность за остановку распространения коронавируса. Об этом 16 апреля заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на заседании научного совета академии.

«Мы привыкли говорить, что нас недофинансируют. Теперь ситуация перевернулась: общество обращается к науке, и мы понимаем, что на нас очень большая ответственность», — сказал глава РАН во время онлайн-собрания на тему «Коронавирус — глобальный вызов науке».

Он добавил, что надежды во всех странах обращены к науке, однако ситуация вполне новая и для учёных.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 апреля в России выявили 27 938 случаев заражения коронавирусом, в том числе 3448 — за последние стуки, выздоровели 2304 человек, скончались — 232.