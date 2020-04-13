Москва, , 10:16 — REGNUM Проведение эксперимента «Вампир» запланировано на орбите в 2021 году после запуска к Международной космической станции (МКС) лабораторного модуля «Наука». Речь идёт о создании кристаллов с высокой степенью однородности свойств, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко ТАСС.

Он пояснил, что название космического эксперимента «Вампир» расшифровывается как «вращающееся магнитное поле». Эксперимент предполагает создание неохлаждаемых матриц с уникальными техническими характеристиками для инфракрасных датчиков.

Кристаллы для инфракрасных датчиков будут использоваться на малых аппаратах дистанционного зондирования Земли, входящих в группировку «Сфера». Кристаллы будут выращивать в условиях невесомости, на Земле их произвести невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента перспективных программ госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров заявил, что облик программы «Сфера» уже определен.

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