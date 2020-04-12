Санкт-Петербург, , 02:30 — REGNUM В разработке международного стандарта антигена и антител против нового коронавируса примут участие учёные Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе агентства.

Отмечается, что разработки специалистов из Санкт-Петербурга высоко оценили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«По итогам телеконференции СПбНИИВС ФМБА России было предложено участвовать в разработке международного стандарта», — говорится в сообщении.

Телеконференция ВОЗ состоялась 10 апреля. На ней учёные ФМБА продемонстрировали результаты определения антител, специфических к коронавирусу и образующихся в сыворотках переболевших пациентов. Отмечается, что сегодня подобные исследования осуществляют учёные 14 стран, включая Россию.

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