Штат Калифорния, США, , 21:20 — REGNUM Американские учёные установили, что антропогенное воздействие человека на природу является причиной появления новые вирусов и выделили три группы животных, вирусы которых могут стать наиболее опасны для человека. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Publishing.

Исследователи из Калифорнийского университета изучили данные о зоонозных инфекциях — заболеваниях, передаваемых от животного к человеку, и пришли к выводу, что возникновение новых болезней связано с уменьшением естественных ареалов обитания диких животных. Урбанизация, развитие торговли, усиление миграции привели к тому, что возможность передачи инфекции от животных к человеку существенно выросла.

Изучив вирусы, приспособившиеся к человеку, учёные выделили три типа животных, наиболее опасных в инфекционном плане для человека.

Первый тип составляют одомашненные млекопитающие, у которых в восемь раз больше общих с человеком вирусов, чем у диких животных.

Во вторую группу вошли дикие животные, приспособившиеся к обитанию рядом с человеком: грызуны, летучие мыши и приматы.

В третьей группе оказались дикие виды, находящиеся на грани вымирания из-за охоты, торговли животными и вытеснения их из своей среды обитания человеком. Оказалось, что они являются переносчиками в два раз большего количества зоонозных вирусов, чем виды, популяция которых уменьшается по иным причинам.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что млекопитающее панголин названо вероятным промежуточным хозяином коронавируса SARS-CoV-2. К такому выводу пришли китайские специалисты, изучившие образцы генетического материала.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые заявили о распространении по миру трех штаммов коронавируса – СМИ