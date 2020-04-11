Екатеринбург, , 17:39 — REGNUM Учёные Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с немецкими коллегами планируют использовать вещества, вырабатываемые морскими губками, в лечении вирусных инфекций, включая болезнь COVID-19, вызванную новым типом коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ.

Было установлено, что морская губка Aplysina aerophoba вырабатывает вещества бромтирозины, которые защищают морское животное от бактериальных и вирусных инфекций. В опытах было показано, что эти вещества существенным образом препятствуют размножению вируса ВИЧ. Немецкий коллега российских учёных профессор Фрайбергской горной академии Герман Эрлих разработал способ получения бромтирозинов в количестве необходимом для начала клинических исследований этих веществ.

Учёные УрФУ готовятся запустить стартап по культивированию губок на территории России для того, чтобы можно было получать сырьё для производства новых антивирусных веществ в достаточном количестве на территории России.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что по данным Федерального медико-биологического агентства России выявлен препарат, полностью блокирующий развитие вируса, вызывающего COVID-19.

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