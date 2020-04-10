Лондон, , 18:19 — REGNUM Ученые из Кэмбриджа проанализировали «генетическую историю» коронавируса нового типа: оказалось, что в мире действуют три штамма этого возбудителя. Об этом сообщает Daily Mail.

Исходный вариант вируса, названный учеными «тип А», поразил Австралию и США. Китай подвергся агрессии штамма «тип В», а в Европе был обнаружен «тип С», произошедший от «типа В» и занесенный через Сингапур.

По мнению доктора Питера Форстера из Кэмбриджа, первый случай заражения произошел в США в январе этого года, но точно это утверждать нельзя, т.к. вирус постоянно мутирует, пытаясь преодолеть иммунную защиту человека.