Вашингтон, , 14:03 — REGNUM Одиночество по воздействию на человека сравнимо с голодом: социальная изоляция оставляет такой же отпечаток в мозге. К такому выводу пришли исследователи из Массачусетского технологического института. Результаты исследования публикует AMNA.

Некоторые из людей, которые были вынуждены остаться дома в силу ограничительных мер, кажутся «голодными» до социальных контактов, так же, как когда они хотят есть. Ученые обнаружили, что социальная изоляция и голод оставляют в мозге примерно одинаковый нейронный след.

Свою работу исследователи начали три года назад, чтобы изучить нейронный след одиночества в мозге, но их исследование стало еще более актуальным из-за пандемии коронавируса и массовой изоляции людей, которую она принесла. Исследователи впервые обнаружили, что и одиночество, и голод являются подают общие сигналы в жизненно важную область мозга — черную субстанцию, которая является центром производства основного нейротрансмиттера дофамина и контролирует как вознаграждение, так и мотивацию.

Исследователи использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (ФМРТ) для изучения реакции мозга 40 взрослых добровольцев на голод и одиночество. Эксперимент (в лабораторных условиях) требовал, чтобы участники сначала были на 10 часов лишены пищи, а затем — каких-либо социальных контактов еще на такое же время (даже без использования телефона или компьютера).

За этим последовал анализ результатов с помощью системы искусственного интеллекта, который «читал» нейронные паттерны, оказавшиеся довольно похожими. В итоге авторы исследования убедились, что потребность в социальных связях и контактах так же важна, как и потребность в еде.

«Исследование показывает, что хроническая социальная изоляция может быть похожа на хроническое недоедание. Полученные результаты дают название тому, что сегодня испытывают бесчисленные люди: они [буквально] жаждут социальных контактов, оставаясь дома, чтобы защитить общественное здоровье», — говорит Джамил Заки, психолог из Стэнфордского университета в Калифорнии, который специализируется на социальных взаимодействиях и эмпатии.