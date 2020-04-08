Новосибирск, , 09:39 — REGNUM Научные институты Новосибирской области активно включились в реализацию мероприятий по противодействию распространению коронавируса, сообщил сегодня, 8 апреля, в ходе пресс-тура в новосибирский Академгородок министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев.

Как уточнил Васильев, сейчас лаборатории академических институтов задействованы в проведении тестов на COVID-19, их возможности используются и для стерилизации медицинских изделий.

Кроме того, Федеральный исследовательский центр Фундаментальной и трансляционной медицины Сибирского отделения РАН (ФИЦ ФТМ СО РАН) с помощью тестов, разработанных «Вектор-Бест», включился в проведение диагностики биоматериалов на коронавирус. Производительность лаборатории — 700 тестов в сутки.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Елены Аксеновой, сейчас на территории области суммарно проведено более 3 170 исследований на коронавирус.

Общая мощность всех лабораторий вместе с лабораториями Роспотребнадзора составляет более 1 300 проб в сутки. На следующей неделе планируется дополнительно расширить мощности на 300 тестов в сутки.