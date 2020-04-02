Санкт-Петербург, , 19:32 — REGNUM Онлайн-курсы для любознательных, посвященные астрономии и космонавтике помогут немного подняться над земными проблемами, не отрываясь при этом от реальности в наше непростое время.

Курс Лекториума «Астрономия» доступен совершенно бесплатно для учителей и школьников Санкт-Петербурга. Курс ведет Владимир Сурдин, в 2012 году удостоенный премии «Просветитель», сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга. Это вводный курс, настоящим астрономом после него стать нельзя, но у прослушавшего все 9 лекций и выполнившего тестовое задание в голове останется стройное представление о том, чем занимаются астрономы и как, в общих чертах, устроена Вселенная.

Курс «Астрофизика: от звёзд до границ Вселенной» доступен на сайте Санкт-Петербургского политехнического университета, на площадках Coursera или Лекториум. За 4 недели вы узнаете о вспышках сверхновых, астрофизике высоких энергий и нейтринной астрофизике. Все это не так сложно, как кажется — курс рассчитан на старшеклассников и студентов первых курсов.

Курс «Небесная механика» на Лекториуме, разработанный Университетом информационных технологий, механики и оптики вместе с Президентским физико-математическим лицеем №239. Профессор ИТМО Александр Чирцов расскажет о том, для чего нужно развивать вторую космическую скорость, что такое невесомость и четырехмерный пространственно-временной континуум.

Курс «Современная космонавтика» на платформах Образование будущего и Stepic за 27 уроков расскажет об автоматических космических аппаратах, их разновидностях, назначении и проектировании как самих аппаратов, так и сложного оборудования, которое они несут.

Курс «Конструирование космической техники» от тех же авторов расскажет о том, из чего делаются корпуса спутников, как осуществляется их тепловая защита, как устроена внутренняя кабельная сеть, антенны, ракетные двигатели, как спутники ориентируются и поддерживаются на своих орбитах. В курсе 23 урока — это 5 часов видео плюс более сотни тестовых заданий.

Курс «Ракетные двигатели», разработанный в Самарском национальном исследовательском университете им С.П.Королева также можно пройти на площадке Открытое образование. Название курса говорит само за себя. Курс состоит из 9 модулей, в неделю на него придется потратить примерно 8 часов.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса весь апрель 2020 года в России объявлен нерабочим, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение. Многие используют освободившееся время для развития и самообразования.