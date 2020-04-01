Москва, , 05:42 — REGNUM Способ эффективного подавления бактерий, грибков и вирусов, который может стать новым средством борьбы с коронавирусом, разработали специалисты московского инновационного центра «Сколково», сообщают «Известия».

По словам ученых, обработанная холодной плазмой вода, получившая название «Мегнарил», насыщается «агрессивными» формами кислорода и водорода. Кроме того, в данном случае образуется хлорноватистая кислота.

Полученные вещества способны разрушать вирусные частицы. Данный метод может использоваться для обработки твердых поверхностей, а также для распыления в воздухе.

Специалисты, разработавшие метод, отметили, что указанный состав безопасен для здоровья человека и имеет низкую себестоимость. Для производства тысячи литров необходимо затратить примерно 100 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Роскачества, этиловый спирт можно использовать для борьбы с коронавирусом, поскольку он уничтожает белковую оболочку, которая есть как у микроорганизмов, так и у вирусов. При этом эффективность антисептиков в отношении коронавируса еще не доказана клинически.

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