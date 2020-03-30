Москва, , 06:41 — REGNUM О погоде в азиатской части страны на этой неделе сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом синоптик рассказал РИА Новости.

«На азиатской части России выше нормы на 4 — 10 °C на всей территории», — сказал ученый.

По прогнозам Гидрометцентра, ожидается, что на юге Красноярского края, в Омской, Томской, а также Новосибирской областях будет очень тепло.

Синоптик, также информировал, что в начале предстоящей недели на юге всей азиатской части страны ожидается, что максимальные значения температуры воздуха будут плюсовыми.

Так, на юге западной и средней Сибири температура воздуха прогреется на 8 — 10 °C выше климатической нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта, по данным, Росгидромета в Москве ожидается усиление северного ветра 12−17 м/с, метель, резкое понижение температуры и гололедица.

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