Нур-Султан, , 09:14 — REGNUM Ученым в Казахстане потребуется год для разработки вакцины против коронавируса, сообщает 27 марта издание Tengrinews. kz со ссылкой на директора учебно-образовательного центра при НИИ проблем биологической безопасности Хайрулла Абеуова.

По его словам, ученые сначала испытают вакцину на животных, а затем — на людях, которые не переболели коронавирусом. Абеуов отметил, что на изготовление вакцины понадобится не менее одного года. При этом процесс нельзя ускорить из-за биологических процессов.

Специалист отметил, что сейчас невозможно назвать стоимость разработки. Однако в странах ЕС на эти цели выделяется от 90 до 400 млн евро. Кроме того, исследования потребуют дополнительных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Национальный центр биотехнологии. Главе государства рассказали, что казахстанские ученые разработали тест-систему для выявления коронавируса.

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