Риверсайд, США, , 15:07 — REGNUM Древнейшего червя, который может быть предком всех животных, обнаружила в Южной Австралии группа ученых из Калифорнийского университета в Риверсайде. Научная статья с описанием находки опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Окаменелости исследовали около 15 лет назад. В них были найдены норы, расположенные в отложениях эдиакарского периода, чей возраст датируется 555 млн лет. Но никаких признаков существ, которые могли бы сделать эти норы, тогда обнаружить не удалось.

Только сейчас, применив трехмерное лазерное сканирование, ученым удалось распознать останки древнейшего червя, которого назвали Ikaria wariootia. Его размеры составляли от двух до семи миллиметров в длину и один-два миллиметра в ширину.

Исследователи изучили его геном и определили, что он содержится во всех животных, живущих на земле, не исключая человека. Найденный червь является самым ранним организмом с симметричным расположением органов. Двусторонняя симметрия присуща большинству существующих животных — от червей с насекомыми до сложных млекопитающих. Обретя симметрию, организмы научились самостоятельно и целенаправленно передвигаться.

Форма следов, оставленных червем, свидетельствует о передвижении червей аналогично современным червям — с помощью сокращений мышц всего тела. По мнению учёных, найденный червь также имел примитивные органы чувств, с помощью которых он мог искать пищу, зарываясь в насыщенный кислородом песок.