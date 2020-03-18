Москва, , 16:36 — REGNUM Провести Общее собрание РАН 14 апреля в режиме видеосвязи — такое решение было принято академиками на Президиуме РАН 18 марта 2020 года.

« Наверное, нам надо учиться и в таком режиме работать, наверняка, в будущем придется проводить такие голосования , — отметил президент РАН академик Александр Сергеев, добавив, что необходимо понять, « как технически правильно это сделать, потому что не исключено, что у нас могут быть и индивидуальные голосования в интернет-режиме, тут все должно быть правильно с точки зрения конфиденциальности и т.д. «

Журналисты в этот раз на заседании Президиума РАН не присутствовали — следили за выступлениями по трансляции. Такие меры связаны с пандемией коронавируса. Как известно, в Москве прекратили работу крупнейшие музеи, театры, галереи. Введены запреты на массовые мероприятия с участием более 50 человек, чтобы уменьшить распространение инфекции.

С этим же обстоятельством связано то, что впервые в истории РАН весенняя сессия Общего собрания Академии наук РФ пройдет удаленно. Глава РАН рассказал, что в зале Президиума соберется лишь руководство Академии и докладчики. Слушать доклады и присылать свои вопросы члены Академии будут по он-лайн трансляции.

« Должен быть доклад по результатам, которые получены по всем наукам всеми научными учреждениями в стране. Этот доклад сейчас готовится, результаты с отделений собраны , — сообщил академик Сергеев. — Е сть второй доклад «О реализации научно-технической политики в РФ», мы тоже ежегодно на весеннем Собрании такой доклад готовим ».

Таким образом, вместо двух планируемых дней Общее собрание РАН в режиме интернет-конференции будет проведено 14 апреля за один день. А запланированное на второй день вручение медалей РАН перенесено на осень.

« Есть серьезный разворот , — прокомментировал ситуацию глава РАН, — главное понять, что такое электронное голосование ».

Он также добавил, что «жизнь идет вперед, надо технически правильно это сделать и освоить».

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