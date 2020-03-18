Москва, 18 марта 2020, 16:36 — REGNUM Провести Общее собрание РАН 14 апреля в режиме видеосвязи — такое решение было принято академиками на Президиуме РАН 18 марта 2020 года.
Журналисты в этот раз на заседании Президиума РАН не присутствовали — следили за выступлениями по трансляции. Такие меры связаны с пандемией коронавируса. Как известно, в Москве прекратили работу крупнейшие музеи, театры, галереи. Введены запреты на массовые мероприятия с участием более 50 человек, чтобы уменьшить распространение инфекции.
С этим же обстоятельством связано то, что впервые в истории РАН весенняя сессия Общего собрания Академии наук РФ пройдет удаленно. Глава РАН рассказал, что в зале Президиума соберется лишь руководство Академии и докладчики. Слушать доклады и присылать свои вопросы члены Академии будут по он-лайн трансляции.
Таким образом, вместо двух планируемых дней Общее собрание РАН в режиме интернет-конференции будет проведено 14 апреля за один день. А запланированное на второй день вручение медалей РАН перенесено на осень.
Он также добавил, что «жизнь идет вперед, надо технически правильно это сделать и освоить».
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