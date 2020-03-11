Браззавиль, , 14:35 — REGNUM Ученые утверждают, что деревья в бассейне реки Конго стали поглощать меньше углекислого газа (СО2), чем в прошлом. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

По данным специалистов, мы полагаемся на деревья в бассейне реки Конго, которые поглощают углекислый газ (CO2), поскольку это помогает в борьбе с изменением климата, однако теперь деревья достигли максимальной скорости роста и поглощают меньше углекислого газа.

Одна из руководительниц исследовательских групп Аида Куни-Санчес сказала в интервью BBC: «Поскольку в атмосфере содержится больше СО2, который является пищей для растений, они должны расти быстрее. Но в прошлый раз мы обнаружили, что они не росли быстрее, потому что… они достигли максимальной скорости роста».

»Это произошло примерно на 30 лет раньше, чем прогнозировалось», — добавила она.

«Повышение температуры и изменение количества осадков также повлекло за собой гибель большего количества деревьев», — отметила Куни-Санчес.

«Поэтому деревья растут немного медленнее и чаще гибнут, из-за того, что они поглощают меньше CO2, чем в прошлом», — подчеркнула исследовательница.

Как отмечают репортеры, бассейн реки Конго, охватывающий некоторые части Камеруна, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Республики Конго и Габона, является вторым по величине тропическим лесом в мире после лесов Амазонии.