Пекин, , 05:36 — REGNUM Пекинский аэрокосмический центр управления сообщил о завершении испытаний марсианского зонда в преддверии исследовательской миссии на Марс, которая запланирована на 2020 год, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Тест беспроводной сети связи является единственной совместной наземной репетицией между центром миссией и космическим кораблем. Удобство и согласованность работы зонда и наземных систем были подтверждены.

Как ожидается, первая марсианская исследовательская миссия Китая будет запущена в 2020 году. Китай планирует запустить на орбиту Марса спутник, а на поверхность планеты — марсоход. Для запуска будет использована ракета-носитель «Чанчжэн-5».

Глава миссии Цуй Сяофэн завил, что контроль космического полета на Марс будет крайне непростым, поскольку полет займет семь месяцев. Каждые 26 месяцев Марс достигает самой ближней точки к Земле, что является наилучшим временем для запуска зонда.