Новосибирск, , 11:51 — REGNUM В Новосибирской области в рамках национального проекта «Наука» и проекта «Академгородок 2.0» ведётся работа по созданию установок класса мегасайенс. Тема рассмотрена на расширенном заседании секции ядерной физики отделения физических наук Российской академии наук в новосибирском Академгородке. В обсуждении участвовали ведущие российские учёные, а также министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев.

Расширенное заседание секции ядерной физики отделения физических наук Российской академии наук в новосибирском Академгородке Правительство Новосибирской области

Участники рассмотрели вопросы участия Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (СО РАН) в создании установок класса мегасайенс и проведении экспериментов с их использованием, а также роль Новосибирского национального исследовательского государственного университета в подготовке кадров для исследовательской инфраструктуры таких установок.

«Прежде всего, мы ждём здесь качественной, квалифицированной и глубокой экспертизы со стороны академического сообщества тех проектов, которые уже реализуются, тех проектов, которые планируется к реализации в рамках программы «Академгородок 2.0», — прокомментировал Алексей Васильев.

Академик РАН, заместитель академика-секретаря ОФН РАН, руководитель СЯФ ОФН РАН Валерий Рубаков подчеркнул, что на традиционную сессию-конференцию секции ядерной физики собираются все ведущие специалисты, учёные, работающие в области ядерной физики, в широком смысле.

«Мы обсуждаем наши достижения, наши результаты, движение вперед, как мы будем двигаться в нашей стране, конечно, с учётом и в рамках международного сотрудничества. Это одна часть, а вторая часть — это обсуждение планов реализации крупномасштабных проектов в Российской Федерации, прежде всего в Новосибирске — это СКИФ, это подготовка к созданию Супер чарм-тау фабрики, целый ряд других проектов, которые реализуются, или предполагаются к реализации в других центрах» — уточил он.

По словам академика РАН, ректора Новосибирского национального исследовательского государственного университета Михаила Федорука, университет будет принимать активное участие в подготовке кадров для установок класса мегасайенс в рамках проекта «Академгородок 2.0».

«Основной задачей университета на данном этапе будет подготовка специалистов для Сибирского кольцевого источника фотонов. Мы здесь выступаем как флагманский университет, и сейчас уже в университете запущены магистерские программы, создана рабочая группа по подготовке специалистов как для обслуживания СКИФа, так и для работы на станциях, которые будут внедрены в эту установку», — сказал ректор НГУ.

Напомним, что в Новосибирской области по поручению президента России Владимира Путина разработан и реализуется проект «Академгородок 2.0». Он направлен на достижения показателей национального проекта «Наука».

Цель — создание современного территориального научно-технологического комплекса мирового уровня на базе научно-образовательной и инновационной экосистемы Новосибирского научного центра. Флагманским проектом является Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — ЦКП «СКИФ». Размер федеральных бюджетных ассигнований на проект в ценах 2019 года — 37,1 млрд руб. Сейчас выделен 1 млрд рублей на проектные работы.