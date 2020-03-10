Новосибирск, , 03:36 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Сибири Сергей Меняйло обсудил с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым создание в Новосибирской области синхротрона мирового уровня.

По мнению Меняйло, Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — серьёзнейший проект и его нужно реализовать во что бы то ни стало, пишет «ЧС-инфо».

Ученые расписали график проекта, чтобы он был реализован до декабря 2023 года. Предстоят следующие этапы работы: строительство и монтаж, производство оборудования, проектирование и прочее. Один из самых сложных — разработка и производство уникального оборудования. И чтобы успеть в срок, нужно начинать заранее. Но, как отметил Меняйло, сложность в том, что финансирование общее, а производство оборудования планировалось начать после получения разрешение на строительство.

«Сергей Меняло обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением пересмотреть график работ и «запаралеллить» некоторые процессы, — уточняет СМИ. — Это позволит сократить сроки так, чтобы к моменту окончания строительно-монтажных работ уже было то оборудование, которое надо будет устанавливать на СКИФ».

Меняйло уточнил, что необходимые документы готовятся в правительстве РФ.