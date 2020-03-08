Хельсинки, , 20:31 — REGNUM Финские учёные установили, что вакцинация от столбняка положительно влияет на способность организма бороться с раковыми опухолями. Используя полученные данные, исследователи разработали и испытали вакцину против рака. Об этом сообщает Cancer Research.

Исследователи Хельсинкского университета в опытах на мышах установили, что иммунизированный вакциной организм имеет более сильный иммунный ответ, в том числе на раковые клетки, которыми были заражены подопытные мыши.

Сам эффект иммунизации заключается в том, что при встрече с вирусным, бактериальным белком или токсином иммунные Т-клетки запоминают структуру патогена и отвечают слабым первичным иммунным ответом. Зато когда патоген появляется в организме ещё раз, Т-клетки отвечают гораздо более сильным вторичным иммунитетом и побеждают болезнь.

Финские исследователи соединили противостолбнячный анатоксин с белками опухоли, получив, таким образом, противораковую вакцину — PeptiCRAd. При введении её в организм мышей, привитых ранее от столбняка, организм подопытного животного, заражённого раком, вырабатывал сразу сильный вторичный иммунитет против опухоли и побеждал онкологию.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что французские учёные предложили использовать безопасные ротавирусные вакцины в качестве противоракового лекарства.

Читайте ранее в этом сюжете: Ротавирусная вакцина может быть эффективным лекарством против рака – ученые