Дублин, , 19:49 — REGNUM Ирландские учёные на молекулярном уровне выявили механизм, который запускает дегенерацию сетчатки — основную причину ухудшения и потери зрения у пожилых людей. Об этом сообщает журнал Cell Reports.

Исследователи медицинского факультета Тринити-колледжа установили, что спусковым крючком ухудшения зрения является аномальная работа белка TLR2. Являясь частью иммунной системы, он подаёт сигнал, когда в ткани глаза проникает инфекция. Однако, при поражениях сетчатки и, как следствие, появлении окисленных продуктов распада повреждённых клеток, белок TLR2 начинает запускать иммунный ответ чрезмерной силы, что приводит к разрушению самой сетчатки.

Учёные также установили, что снижение концентрации белка TLR2, а также блокирование белка приводит к защите фоторецепторов сетчатки.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные из Испании пришли к выводу, что яркий синий свет является опасным для клеток сетчатки глаза.

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