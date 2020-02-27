Ашхабад, , 22:24 — REGNUM В Google-переводчик добавлены пять новых языков, среди которых присутствует в том числе туркменский язык. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщил официальный блог «Google Россия».

Также в сервис включили татарский язык, уйгурский язык, африканский язык киньяруанда и индоевропейский язык ория.

Разработчики отмечают, что поскольку в интернете крайне мало переведенных на туркменский язык материалов, то его было труднее добавить в систему, и на это потребовалось более четырех лет.