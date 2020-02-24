Новосибирск, , 20:32 — REGNUM Учёные из Новосибирска доработали формулу известного лекарства от туберкулеза изониазида так, что новый препарат стал эффективно бороться с вялотекущей инфекцией без побочных эффектов. Об этом сообщает пресс-служба Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

Микобактерии туберкулеза научились прятаться внутри клеток иммунной системы — макрофагов, вызывая вялотекущее течение заболевания. Когда срок жизни макрофага заканчивается, он распадается и палочки Коха, вызывающие туберкулез, выходят наружу. Они могут заразить новые макрофаги или при достаточном количестве вызвать рецидив острой стадии туберкулёза. При этом для лечения внутриклеточного туберкулёза используются такие концентрации изониазида, что это пагубно сказывается на работе печени, почек и центральной нервной системы.

Учёные ФИЦ ФТМ соединили молекулу изониазида с окисленным декстраном — разветвлённым полимером глюкозы. Полученный препарат назвали «Декстразид ЛФ». Он легко проникает в иммунные клетки, уничтожает микобактерии, не обладая при этом ни мутагенным ни эмбриотоксическим, ни другими побочными эффектами.

Отмечается, что исследователи провели клинические испытания на мышах и ищут для своего препарата производителя, который смог бы оплатить клинические испытания на людях.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что австралийские учёные установили, что с возбудителем туберкулёза можно эффективно бороться с помощью антитромбоцитарных препаратов, самой известной из которых и при этом дешёвой является ацетилсалициловая кислота.

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