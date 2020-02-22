Москва, , 12:00 — REGNUM Устойчивая мировая тенденция развития новых технологий продолжит трансформацию системы образования. Уже сейчас существует большое количество площадок и форм обучения, позволяющих выбирать образование не с точки зрения формата, а качества полученных знаний. О тенденциях рынка образовательных услуг рассказал директор по коммуникациям одного из первых отечественных ресурсов по подготовке научных материалов для учащихся средних и высших учебных заведений Diplomers Анастасия Сафонцева.

Анастасия Сафонцева © Пресс-служба Diplomers.com

— Какие новые тенденции вы видите в сфере образования?

— В постоянно меняющихся условиях традиционное образование находится в приличном отрыве от реальных запросов людей, желающих приобрести полезные уникальные знания или навыки, востребованные на рынке труда. Популярность альтернативных форм обучения будет продолжать расти. К таким формам относится E-learning с использованием электронных технологий. Это образовательное программное обеспечение, построенное на развитии конкретных навыков посредством игр, тестов, создания информационно-образовательной среды для людей разных возрастов. Одним из показательных трендов является учебная практика EdTech, которая упрощает процесс обучения, используя технологические ресурсы.

— Как обстоят дела с EdTech в России?

— В России этот тренд только формируется, но из-за стагнации российской системы образования рынок будет только расти. Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий, проведённое изданием East-West Digital News, оценивает среднегодовой рост в 17−25%, хотя с точки зрения EdTech и онлайн-технологий рост составит от 3% до 7%. Крупные участники образовательного рынка начали совершенствовать свои платформы и применять новейшие технологии в процессе обучения. К примеру, один из крупнейших сайтов, предоставляющий с 2005 года услуги по написанию дипломов и курсовых работ, Diplomers.com изменил свой дизайн и запланировал серьёзный рывок на рынке образовательного программного обеспечения.

— Как будет построен принцип работы сайта?

— Сайт превратится в социальную сеть, объединяющую школьников и студентов, он поможет найти экспертов, разбирающих в теме и готового помочь с написанием эссе или диссертации.

— Не ухудшит ли это качество образования, получаемого на выходе из вуза?

— Есть несколько причин, почему школьники или студенты обращаются за помощью в подготовке научных материалов. Во-первых, на данный момент нет отдельной дисциплины, которая учила бы писать курсовые и выпускные исследовательские работы. Большинство студентов не могут писать осмысленные тексты научным языком. Во-вторых, большинство студентов не умеют работать с уникальностью текста. Поступив в вуз, они думают, что реферат — это сбор информации из различных интернет-источников и компиляция различных кусков текста. Все эти причины можно свести к недостатку консервативной образовательной системе в целом. По данным Росстата, из общего числа поступивших вуз в среднем отчисляются 20%, а по специальности работает лишь 40%. В связи с этим возникает резонный вопрос: а есть ли смысл тратить кучу времени и сил на освоение какого-нибудь непрофильного предмета, когда можно найти знатока темы по дисциплине, включенной в обязательную образовательную программу.

— Как изменится рынок образовательных услуг в ближайшее время?

— Пока государство не меняет систему образования, рынок будет быстро расти в направлении EdTech, благо для него сейчас благоприятные условия. Организаторы глобального онлайн-сообщества EdTechXGlobal оценивают объем мирового рынка образовательных технологий на текущий год более чем в $250 млрд, что касается России, эта цифра составит 30 млрд рублей. На мой взгляд, вопрос улучшения современной системы обучения остается открытым, крупным университетам и корпорациям, предоставляющим инновационные решения, необходимо плотно сотрудничать для развития глобальной научно-технической базы и коммуникационной среды, которая интегрировала бы научно-исследовательские проекты со всех точек земли и обеспечила взаимодействие авторов этих проектов. Это позволило бы обмениваться опытом и внести каждому свой научный вклад для решения задач мирового масштаба.