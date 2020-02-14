Вашингтон, , 15:21 — REGNUM Компания BAE Systems получила финансирование от Агентства перспективных оборонных исследований министерства обороны США (DARPA) на разработку новейшей аналитической технологии для оказания помощи в обнаружении и сдерживании деятельности по подготовке к применению оружия массового поражения. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-Aerospace.com.

Речь идёт о выявлении и идентификации признаков химической, биологической, радиологической, ядерной атаки, а также угрозы взрыва (Chemical, biological, radiological, nuclear and explosive — CBRNE).

Это первая в своём роде технология, которая будет использовать многочисленные источники данных, методы синтеза данных, моделирования поведения противника, сопоставления с образцами и машинного обучения.

Крис Айзенбиес, директор по продуктовой линейке подразделения BAE Systems по автономизации, контролю и оценке, сказал: «Наша технология направлена на то, чтобы помочь аналитикам замкнуть петлю между анализом информации и сбором новой информации, чтобы заполнить пробелы и дать полную картину потенциальной угрозы. Самое главное, что наше решение автоматизирует процесс, который в настоящее время имеет очень много ручной работы, улучшая способность аналитика быстро и точно идентифицировать деятельность CBRNE и, в конечном счете, помогая защитить нашу страну от этих значительных опасностей».