Москва, , 16:29 — REGNUM «4 миллиарда мы не смогли освоить, а 19 миллиардов нам дайте», — на такой парадокс обратил внимание на Президиуме РАН член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Сергей Мазуренко.

Он поставил под сомнение возможность выполнения Нацпроекта «Наука» при нынешнем подходе и РАН, и Министерства науки. Суть в том, что в этом нацпроекте поставлена цель — Россия должна войти в ТОП-5 стран, ведущих исследования и разработки. Для этого она должна обладать соответствующей инфраструктурой. А мы сейчас существенно проигрываем ведущим мировым державам в исследовательском оборудовании. Поэтому в Нацпроекте «Наука» предполагается до 2024 года выделить более 90 млрд рублей на обновление приборной базы науки РФ. Как распределить эти средства, кому и на что их дать, должно решить Министерство, но с учетом экспертизы РАН.

« Материалы, представленные Министерством, являются хорошим бухгалтерским отчетом, который формально указывает на выполнение соответствующего раздела Нацпроекта «Наука», но при этом за скобками оказывается сутевая часть , — заявил Сергей Мазуренко. — А именно, под решение каких задач приобретается оборудование, каким образом данные задачи связаны с задачами, стоящими перед РАН, как они связаны с приоритетными направлениями научно-технологического развития нашей страны ».

Досталось и ученым — по мнению докладчика, они формально подошли к работе, представив «полстраницы общих слов».

» За 2,5 месяца несмотря на неоднократные обращения администрации президента Российская Академия наук никаких материалов по пилотному проекту не представила , — подчеркнул Мазуренко. — Никто из Министерства и РАН участия в заседании Рабочей группы не принял ».

В свою очередь, академик Ренад Сагдеев, руководитель Рабочей группы РАН по научному оборудованию отметил, что в принятом варианте Постановления РФ пункт о том, что РАН принимает участие в экспертизе по приборной базе, был исключен, поэтому экспертиза представленных заявок РАН не проводилась.

«Хочу заметить, что все 111 организаций — это институты РАН, — отметил Мазуренко. — В Законе РАН записано, что Академия наук осуществляет методическое руководство и экспертизу. Поэтому членам Рабочей группы непонятно было, что мешало рассмотреть проекты заявок на Рабочей группе, на отделениях РАН или на президиуме РАН».

Выступавший с докладом заместитель министра науки Алексей Медведев заявил прямо противоположное: РАН принимала активное участие в экспертизе и во всем, что связано с проблемой выделения средств на обновление приборной базы. Противоречие выступающих было столь очевидным и странным, что глава РАН вынужден был всем задавать дополнительные вопросы, в стиле «а был ли мальчик»… Точнее, проводила РАН экспертизу или нет? Присылали отчеты или нет? Что вообще посылали?

«Мы все хотим, чтобы наша наука развивалась. Тем не менее существуют какие-то моменты недопонимания, недоверия и еще чего-то, которые к такой остроте приводят, казалось бы, абсолютно понятные вопросы о том, что надо разумно распределять те средства, которые государство выделяет, — подытожил Александр Сергеев, добавив, что в 2019 году вышло два постановления Правительства, которые регулируют правила «дележа» этих денег: 4, 3 млрд рублей в 2019 году и 10 млрд, которые должны быть распределены в этом году.

Получается, что причиной происшедшего стал текст Постановления Правительства, из которого были изъяты пункты об экспертизе РАН.

«С чьей подачи — Министерства, или кто-то в Правительстве решал, что этим не надо заниматься, — заметил Сергеев, — но факт: ни в одном, ни в другом постановлении нет нормативной базы Академии наук экспертировать конкретные заявки, которые посылают институты».

Глава РАН предложил обратиться в Правительство и Министерство, чтобы прописать в Постановлении пункт, что Академия наук занимается экспертизой. «Чтоб не было взаимных упреков, — заявил он. — Концов не найдешь, кто виноват».

Да, концов не найдешь. Да и «бумажка окончательная и фактическая броня», безусловно, нужна. Иначе нет никакого порядка, а сплошные искания виноватых. При том, что на кону будущее страны, научно-технологический прорыв, который не совершить в таких условиях. И при таких дискуссиях.