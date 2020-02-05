Тегеран, , 01:03 — REGNUM Космические капсулы для космонавтов начали разрабатываться иранским исследовательским центром, заявил министр связи Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми, 4 февраля передает агентство ISNA.

Как отметил Джахроми, планируется, что устройства смогут доставлять человека на орбиту в 190 км. Всего Иран намерен создать пять таких капсул в течение трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января Мохаммад Джавад Азари Джахроми рассказал, что два иранских орбитальных спутника серии Zafar прошли технические испытания и готовы к запуску в космос.

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