Лондон, , 19:49 — REGNUM Ученые при помощи криоэлектронной микроскопии установили каким образом ВИЧ вырабатывает устойчивость к ряду лекарств, что поможет в создании более эффективных препаратов. Об этом сообщает Science.

Существует ряд высокоэффективных препаратов против ВИЧ, которые блокируют включение вирусной ДНК в хромосомы человека. Они взаимодействуют с ионами металлов, которые входят в молекулы вируса и создают, таким образом, прочные связи с активным центром вирусного фермента, ответственного за перенос генетического материала вируса в геном человека. Так, например, препараты из группы ингибиторов вирусной интегразы (ралтегравир, элвитегравир, долутегравир и биктегравир) связываются с ионами цинка.

Однако, учёные обнаружили, что со временем вирус приобретает возможность изменять химическое окружение металлов, что значительно ослабляет возможность связывание препарата с вирусным ферментом.

Учёные из Института рака имени Фрэнсиса Крика в Лондоне (Великобритания) и Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне (США) с помощью электронной микроскопии, проводимой при крайне низких температурах, смогли увидеть какие именно мутации происходят в активном центре фермента интегразы, и что в этом процессе, главным образом, используется потеря молекул воды.

Исследователи предполагают, что на основе полученных знаний, будут созданы препараты, которые с новой силой смогут оказывать воздействие на мутировавший ВИЧ.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные разработали имплантат, который вводится как обычная инъекция, и в течение года выделяет в организм лекарства против ВИЧ.

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