Москва, , 18:14 — REGNUM Учёные из Сеченовского университета провели исследование механизма образования микротрубочек, составляющих клеточный скелет, которое позволит разрабатывать лекарственные препараты, предотвращающие деление опухолевых клеток в организме. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Исследователи предложили простую модель динамической нестабильности микротрубочек — явления их спонтанной сборки и разборки. Ими было установлено, что микротрубочки состоят из уложенных спиралью молекул белка тубулина. С одного конца трубочка постоянно наращивается, а с другого разрушается. При высоких концентрациях тубулина процесс роста происходит быстрее разрушения, при низких концентрациях белка наблюдается противоположный процесс.

Согласно исследованиям, микротрубочки участвуют в делении клетки. Так, именно на них воздействует важнейший противораковый препарат паклитаксел.

По мнению ученых, понимание механизма динамической нестабильности микротрубочек позволит теперь создать ещё более эффективные противораковые препараты.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что бельгийские учёные выявили механизм, с помощью которого клетки опухоли распространяются по организму, а также разработали биохимический «выключатель» этого процесса, что позволит в дальнейшем создать эффективное средство борьбы с метастазами.

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