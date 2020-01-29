Москва, , 15:40 — REGNUM Две тест-системы для выявления нового коронавируса разработаны в новосибирском центре «Вектор», ими может быть обеспечена вся территория России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова 29 января на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Она отметила, что с каждым днём объём производства этих систем растёт, увеличивается и возможность распространить тесты на всю Россию. Отечественные специалисты, в том числе на «Векторе», близки к созданию вакцины от вируса 2019-nCoV.

Голикова добавила, что в Россию вирус пока не проник, однако случаи заражения выявлены в 15 странах мира. Российские власти проводят все необходимые мероприятия по профилактике заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января президент созвал совещание по нераспространению коронавируса в РФ. На нём присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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