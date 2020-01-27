Вашингтон, 27 января 2020, 01:07 — REGNUM Пятый случай заболевания новым типом пневмонии зафиксирован в США. Об этом сообщили в центре по контролю и предупреждению заболеваний (CDC) на официальном сайте.
В CDC сообщили, что отслеживают ситуацию со «вспышкой респираторных заболеваний, вызванных (новым) типом коронавируса».
Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в США было зафиксировано 4 случая заболевания новым типом коронавируса 2019-nCoV.
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