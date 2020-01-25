Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Эксплуатация космического телескопа «Спитцер» будет завершена 30 января 2020 года, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Телескоп «Спитцер» был выведен на орбиту в августе 2003 года. До запуска обсерватории «Гершель» в 2009 года «Спитцер» оставался крупнейшим в мире космическим инфракрасным телескопом. Часть приборов станции вышла из строя в мае 2009 года, однако остальные продолжают работать до настоящего времени.

Первоначально завершение эксплуатации телескопа «Спитцер» было запланировано на 2018 год. После задержки запуска телескопа «Джеймс Уэбб» было принято решение о продлении миссии «Спитцера».

Сейчас ресурс космического аппарата исчерпан и в NASA приняли решение о завершении миссии. Последние команды на бортовую систему телескопа будут переданы 30 января.

«Удивляет то, что успел сделать «Спитцер» за свою жизнь: от обнаружения астероидов в нашей солнечной система размером не крупнее автомобиля, до изучения некоторых из самых отдалённых известных нам галактик», — подытожил учёный проекта «Спитцер» Майкл Вернер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года директор отдела астрофизики Управления научной миссии NASA Пол Херц заявил о завершении основных работ по строительству космического телескопа «Джеймс Уэбб». Первоначально в NASA планировали запустить этот телескоп в 2014 году, однако запуск был перенесён из-за превышения бюджета и задержки работ. Ожидается, что «Джеймс Уэбб» будет запущен в марте 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В США завершили общую сборку космического телескопа «Джеймс Уэбб»