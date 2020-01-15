Томск, , 12:27 — REGNUM Первый в мире безопасный анальгетик, не имеющий побочных эффектов, успешно прошёл стадию доклинических испытаний. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 января в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ).

Инновационное лекарственное средство создано в рамках федеральной целевой программы «Фарма 2020». Работу над ним вела научная группа, в которую вошли специалисты Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), ТГУ и НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е. Д. Гольдберга Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ).

По словам учёных, основой для уникального анальгетика послужила изменённая молекула мощного взрывчатого вещества CL-20.

«CL-20 или гексанитрогексаазаизовюрцитан хорошо известно, как самое сильное высокоэнергетическое вещество и только с 2003 года его начали пытаться применять в медицинских целях», — прокомментировал проректор по научной и инновационной деятельности ТГУ Александр Ворожцов.

Новую молекулу с предполагаемой активностью анальгетика создали с помощью компьютерного моделирования:

«Методом направленного синтеза получено новое вещество first-in-class. Проведенные доклинические исследования подтвердили его уникальные лекарственные свойства».

Трёхлетние исследования лекарства, получившего название тиовюрцин, проводились на мышах, крысах, кроликах, морских свинках и дрозофилах. Выяснилось, что новое лекарственное средство по силе и длительности воздействия превосходит многие известные анальгетики и может эффективно купировать боль любой этиологии.

По информации учёных, свойств, которые могли бы препятствовать дальнейшему исследованию данного анальгетика в клинических испытаниях, не выявлено.

По словам ведущего научного сотрудника НИИФиРМ им. Е. Д. Гольдберга ТНИМЦ, профессора Светланы Крыловой, тиовюрцин, согласно полученным данным, не вызывает эффектов, характерных для опиоидных анальгетиков. В частности, он не угнетает дыхательный центр и кроветворную систему. Кроме того, отсутствует негативное влияние на ЖКТ, ЦНС. Не возникает развитие лекарственной зависимости и синдрома отмены.

Не обнаружено и генотоксического и мутагенного действия, ведущего к повреждению ДНК.

Теперь должны пройти клинические испытания препарата. Это последний и самый дорогостоящий этап. Стоимость исследований начинается от полумиллиарда рублей. Создатели тиовюрцина ищут инвестора и ведут переговоры с фармкомпаниями.

Разработчики подчёркивают, что новое лекарство должно помочь в решении глобальной проблемы опиоидного кризиса, вызванного приёмом синтезированных анальгетиков.

«Власти США выделяют миллиард долларов на создание анальгетика, который будет очень эффективен, но при этом безопасен для людей, в России это вещество уже синтезировано нами», — отметил Ворожцов.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные создали робота из клеток лягушек.