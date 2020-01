Вашингтон, , 05:48 — REGNUM Ученые из Вермонтского и Тафтского университетов с помощью суперкомпьютерного моделирования создали миниатюрных роботов из живых клеток эмбрионов гладких шпорцевых лягушек (Xenopus laevis). Материал об этом опубликован в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Искусственный интеллект суперкомпьютера создал чертежи данных роботов. Ученые собирали их вручную с помощью миниатюрных пинцетов и электрического скальпеля. Размер роботов составляет около 1 мм. В одном «изделии» насчитывается от 500 до 1000 клеток. Роботы могут в течение нескольких недель существовать в водной среде, используя для питания внутренние запасы.

По словам авторов изобретения, им удалось создать новый класс существ — «живой, программируемый организм». Ученые считают, что в будущем их создания можно будет применять для транспортировки лекарств по человеческому организму.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года ученые из Швейцарии создали микроскопического робота-бабочку, который может перемещаться с помощью взмаха крыльев.

