Москва, , 21:03 — REGNUM За неделю до Нового 2020 года главный научный сотрудник по искусственному интеллекту, колонизации Марса и космическим полетам Исследовательского центра НАСА Лэнгли (LaRC или NASA Langley) Деннис Бушнел дал развернутое интервью американскому научно-просветительскому порталу Medium о состоянии и актуальных задачах американского проекта подготовки полета на Марс, который возник как часть нового плана освоения космоса (The Vision for Space Exploration), объявленного 14 января 2004 года президентом Джорджем Бушем после крушения космического корабля «Колумбия».

Деннис Бушнелл, главный научный сотрудник исследовательского центра Лэнгли NASA

Главная задача проекта в ближайшие 15 лет, по мнению ученого, заключается в разработке новых технологий, которые способны преодолеть многочисленные барьеры на пути реализации марсианской миссии НАСА, которые сегодня выглядят практически непреодолимыми.

НАСА планирует пилотируемые миссии на Марс, но многие задачи ещё только предстоит решить

Ключ к дальнейшему освоению космоса — энергетика. Для полета на Марс потребуются другие скорости, для достижения которых необходимо создать новые, более мощные двигатели по сравнении с традиционным, использующими энергию химических реакций. Среди нескольких направлений разработки новых источников энергии, ведущихся в НАСА, Деннис Бушнелл считает наиболее перспективным создание энергетического реактора на основе низкоэнергетических ядерных реакций (lowenergynuclearreactions, LENR):

«Ожидается, что энергетическая эффективность LENR превзойдет энергию химических реакций от 20 тыс. до 3 млн раз, и если мы сможем добиться этого, то это действительно произведёт революцию в космосе».

К преимуществам LENR-реакторов, по мнению главного научного эксперта НАСА, относится также возможность добыть для них топливо на Марсе или наработать его с помощью реализующихся в процессе LENR трансмутаций из имеющихся химических элементов. Кроме того, в отличие от традиционных ядерных ракетных двигателей, которые использовать на Земле опасно из-за неустранимого риска радиоактивного заражения окружающей среды (примером чему служит авария новой российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем во время испытаний 8 августа 2018 года на Белом море), при работе LENR-реакторов радиация незначительна либо полностью отсутствует.

По словам Денниса Бушнелла, НАСА занимается исследованиями по холодному ядерному синтезу (Cold Fusion) и LENR уже 22 года, то есть начиная с 1997 или 1998 года.

Spaceworks — концепт космического LENR-самолета NASA 2014 года. Заголовок слайда: «Марс — только первая остновка: Чрез тернии к звёздам»

А что происходило с LENR в 1998 году в России? В этом году при Российской академии наук по инициативе нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга учреждается печально известная общественная комиссия по лженауке, которая после смерти академиков РАН Алексея Барабошкина и Бориса Дерягина, прикрывавших своим авторитетом направление исследований холодного ядерного синтеза в России, начинает заниматься систематической травлей этого стратегического направления. Травля, потому что ни к критике, ни к экспертизе, по моему мнению, деятельность комиссии отнесена быть не может, продолжается и сегодня, когда комиссия стала структурным подразделением Президиума РАН и разделилась на две — на Комиссию по лженауке и Комиссию по фальсификации научных исследований. Под чутким руководством вице-президента РАН Алексея Хохлова Комиссия по фальсификации набрала такую силу, что при массированной информационной поддержке со стороны США организовала мировое шоу «Россия — лидер научного плагиата», напоминающую публичную показательную порку российской науки в стиле допингового скандала. О значимости «спецоперации» говорит тот факт, что в ней были задействованы пропагандистские орудия таких калибров как Nature и Science. Теперь всем стало понятно, кто в Российской академии на самом деле главный, кто смеётся последним (имеется в виду обнаружение махрового плагиата в публикациях самих членов Комиссии) и что распоряжения Президиума и Президента РАН для Комиссии по фальсификации не указ, а чьи указ — кажется, всем тоже понятно.

Уровень некомпетентности последних публикаций Комиссии по лженауке, посвященных «критике» исследований LENR, зашкаливает, чем дискредитирует РАН как главную научную экспертную структуру страны. Видимо, кому-то надо, чтобы до всех учёных, сохраняющих ещё наивные патриотические иллюзии, дошло, что в России на нормальную научную экспертизу никому надеяться не стоит. Наиболее свежий пример связан с «опровержением» Комиссией по лженауке существования феномена биологической трансмутации химических элементов и возможности ускоренной дезактивации жидких радиоактивных отходов с помощью синтрофных микробных ассоциаций на основе двух анекдотичный опытов, в одном из которых микробиологическую культуру фактически сварили, а в другом — заморозили, в чем откровенно признаются авторы «экспертиз» (см. Бюллетень Комиссии по лженауке №22).

При этом публикуются эти «экспертные заключения» Комиссии по лженауке уже после того, как успешно завершилась официальная государственная экспертиза микробиологической российской технологии в Южной Корее, результаты которой были опубликованы в феврале 2019 года (см. Kyu-Jin Yum, Jong Man Lee, Gun Woong Bahng and Shanghi Rhee. An Experiment in Reducing the Radioactivity of Radionuclide (137Cs) with Multi-component Microorganisms of 10 Strains).

Теперь нам остается дождаться, что будет делать Комиссия по лженауке, когда Росатом приступит к внедрению «прорывной южно-корейской технологии» в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Умеем ли мы эффективно сжигать углеводороды?